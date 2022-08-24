Kay Pacha社区认为现在是 "Tarypay Pacha "的时候了--在地球上，我们需要增长我们的灵性、社区和爱，这是一个转变和联合的时代。通过$Pacha这种0税率、烧毁流动性的代币，我们传播我们的理想，并将平衡引入加密货币。