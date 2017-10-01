Orchid軟體設計目的是為使用自定義網路協議，其範圍類似於開放式網路協議或WireGuard。 Orchid協議專為高性能網路而設計，並在WebRTC（一種通用的網路標準）上運行，該網路標準廣泛用於從流覽器內部傳輸視頻和音頻。我們的協議旨在允許用戶請求訪問遠程網路資源，並通過納米支付系統使用OXT支付這些資源的費用。蘭花協議目前已獲紅杉資本、Andreessen Horowitz、DFJ、PolyChain Capital、Metastable、Blockchain Capital、Crunchfund、Struck Capital、Compound VC等投資。