OrtJob是一個新的區塊鏈平臺，由DeFi和自我管理的DAO驅動，爲實現這兩個夢想而創建，因爲它提供基於安全、去中心化技術的自由職業工作。自由職業者將有大量的工作選擇和支付方式可供選擇。它允許用戶透明，因爲他們可以查看僱主和自由職業者的詳細評論和描述。這個平臺最大的好處是沒有佣金，這意味着用戶不會被吝嗇任何辛苦的錢。