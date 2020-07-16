Orion是一個提供B2B + B2C流動性解決方案的DeFi平臺。它旨在通過將整個加密市場的流動性匯總到一個去中心化平臺中來解決DeFi中的痛點：流動性問題 - 從每個主要的中心化交易所，去中心化交易所和流動性池中將流動性進行聚合。