ORE代币是运行Open Rights Exchange (ORE)网络的原生数字资产 - 开源协议和去中心化的区块链，专门用于为保护隐私的数字身份提供综合开发者工具。 ORE网络正在为高增长的工具提供动力，解决web3的大规模采用挑战。AIKON的ORE ID允许用户利用许多区块链的优势，包括以太坊、Algorand、Avalanche、Polygon、Telos和WAX。在2018年推出后，ORE ID已被整合到一些业界领先的企业和去中心化应用（dApps）中，包括RFox、NFT Battle Miners、EarnFi、Exotopia等。 ORE ID在12个国家使用，有许多新客户选择ORE ID作为他们的去中心化身份解决方案，包括两个区块链选择它作为他们的官方云钱包。 任何使用ORE网络的人都利用ORE代币在区块链上存储数据，如他们的去中心化身份。任何时候，企业在ORE网络上为其用户创建一个新账户，企业需要利用ORE代币。这就类似于在云中租用服务器。