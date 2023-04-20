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ORD
Ordinex 旨在成为交易比特币 NFT（也称为 Ordinals）的平台。 Ordinex 将通过易于使用的界面为比特币 Ordinals 交易提供安全、无需信任和透明的环境。
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币种名称
ORD
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