Orbit Chain 是一个多资产支持平台。通过多资产支持，用户可以在一条链上使用不同区块链的各种加密资产。这允许通过不同链和轨道链的去中心化通信渠道轻松管理和转移用户的资产。对于 DApp 和其他去中心化协议开发人员，Orbit Chain 提供了一个灵活的开发环境。