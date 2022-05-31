以太坊的第二層擴展解決方案 Optimism 為 Token House 引入了其新的治理令牌 OP，這是構成協議新治理系統 Optimism Collective 的兩個中心之一。網絡的早期用戶將有機會在 2022 年第二季度獲得 OP 空投，佔資產總供應量的 5%。