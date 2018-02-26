""本體 Ontology（ONT）提供新一代高性能基礎公有鏈，包括完整的分佈式帳本、智能合約體系支持。同時本體架構支持公有鏈網體系，除了提供基礎公有鏈服務，通過本體區塊鏈框架支持不同應用的公有鏈定制，並通過不同協議群支持鏈網協作。在基礎層之上，本體將持續提供各類分佈式應用中的通用性模組，如分佈式身份框架、分佈式數據交換協議等支持分佈式信任協作組件，並會根據應用需求持續擴展新的通用模組。Ontology 為綁定的雙 Token 模式（ONT和ONG）第一階段的 ONT Token 為 NEP-5 Token（此階段不會釋放 ONG）, 在 Ontology 的基礎主網上線後會轉換成主網 ONT Token, 同時與 ONT 綁定的 ONG Token 會逐步釋放。""