ONSTON 是一個去中心化的多元宇宙。 它旨在成為所有元節都可以自由進出的門戶。 ONSTON 是整合或擴展元界社區所有成員的鏈接。 ONSTON 團隊將構建一個多元元節來整合各種元節。為了結合其他各種元節，ONSTON 將使用我們的 VR（虛擬現實）和 AR（增強現實）在 ONSTON 元節上構建遊戲、經濟、文化和交流平台， 製作技術、人臉識別技術、VR遊戲技術，為用戶提供更高級的體驗。 此外，使用 ONSTON 的創建工具，用戶可以將他們的 NFT 從其他元節中帶入並享受我們的元節。