OKExChain是一条开源的高性能去中心化交易公链，旨在推动基于区块链技术的交易业务落地。作为一个开放的公链生态，任何人都可以竞选成为OKExChain超级节点，也可以任意发行自己的数字资产、创建自己的数字资产交易对，并进行交易。同时也将引入EVM虚拟机技术和OKEx跨链网关。通过OKExChain，简单高效地实现区块链的价值互通、用户互通、场景应用互通，最终实现生态体系的共建，构建价值增值体系。