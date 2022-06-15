OGY 是 ORIGYN 基金會的原生代幣，提供訪問平台的實用程序，在該平台上，ORIGYN 證書被鑄造、引用和交易。 OGY 是創建和交易真實性的憑證所必需的，這是平台的核心服務。代幣也需要在 ORIGYN 的治理中投票。