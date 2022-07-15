OBX 是 OpenBlox 游戏生态系统的原生代币，可在不同游戏中使用或通过其赚取收益。 OpenBlox 是一款基于以太坊虚拟机的 NFT 游戏平台。OpenBlox 开发的游戏类型多样，包括集换式卡牌游戏 (TCG)、动作角色扮演游戏 (ARPG)、格斗游戏 (FTG)、角色扮演游戏 (RPG) 和模拟经营游戏 (SIM)。 在 OpenBlox 生态系统中，Blox 是根据相应游戏机制生成的 NFT 角色，可在所有 OpenBlox 游戏内使用。Blox NFT 及其他游戏内 NFT 均可在 App 内的 NFT 市场中交易。