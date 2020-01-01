OBRok 團隊是一個致力於空間和航空科學的協會。在現有條件下，他們發現到把大學、研究機構和好奇的企業家開發的衛星和電子設備運送到不同的太空層需要耗費成本以及電力。他們還發現到一些科學研究由於國際分歧而無法進行。他們旨在解決這些問題。