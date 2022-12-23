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OAS
Oasys 区块链是一个为游戏优化的 EVM 兼容公共区块链，与包括 Square Enix、NetMarble 在内的著名游戏工作室合作。 OAS 是 Oasys 区块链的原生代币。
概况
币种名称
OAS
发行时间
--
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发行价格
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发行总量
10,000,000,000
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0.0001
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