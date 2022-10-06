NETZERO 是一个社交平台，处理各种体育、文化、艺术及其在日常生活中的分布。个人可以通过 NETZERO 提高他们的生活质量。它不仅是一个虚拟资产运营的生态系统，也是一个独特的文化内容元宇宙。一旦成为 NETZERO 的一员，您就可以在社交空间内从日常生活中的所有活动中创造价值。此外，您将在“Untact”成为基本的网络世界中看到您从未体验过的独特文化内容社交平台。这项 NETZERO 的独特服务是基于区块链技术构建的，既安全又清晰。这是一个元界平台，可以在其中将各种价值放入 NFT 并进行分发。