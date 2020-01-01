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NYM
NYM是Nym混合網絡的原生代幣。它是一種實用型代幣，獎勵混合節點混淆流量，並為Nym網絡的用戶提供隱私。用戶將使用NYM代幣訪問混合網絡，並通過網絡來發送他們的數據。以NYM代幣為形式收取的費用會進入一個獎勵池，該獎勵池被分配給各個節點。混合節點將根據其性能和綁定到其節點上的NYM數量獲得獎勵。人們可以將NYM委托給混合節點，作為該節點的聲望信號，並獲得混合節點獎勵的一部分。這支持去中心化，並通過讓更廣泛的社區參與節點選擇過程，鼓勵混合網絡提供高質量的服務。
概况
币种名称
NYM
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