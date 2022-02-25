The Nexus Project 主要在迪拜和阿布扎比與阿聯酋的多家公司合作，可用於許多零售商店、餐館等。 商店也可以成為會員，而無需像通常那樣花費大量資金安裝系統 Nexus Token 是一種橋接多網絡的代幣，並支持各種網絡。