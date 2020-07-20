Nerve是一個去中心化的數字資產服務網絡，它是基於NULS微服務框架，使用NULS-ChainBox開發搭建的區塊鏈跨鏈交互協議。旨在打破區塊鏈價值孤島，建立跨鏈互通的資產交互網路，為Defi應用生態提供一切需要的底層支持。讓數字資產持有者享受真正安全、自由、透明的Defi應用服務。