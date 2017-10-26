納世鏈（NULS）是一個面向定制化服務的區塊鏈基礎設施，一個全球化的開源社區專案。NULS採用微服務思想，實現高度模組化的底層架構，運用模組倉庫、智能合約和跨鏈等技術，同時結合鏈工廠快速搭鏈的能力，降低區塊鏈開發成本，推動區塊鏈商業應用落地。NULS提出模組化思維與多鏈並行的微服務架構，秉承以“鏈”為核心的發展理念，打造核心產品“鏈工廠”。基於NULS，用戶可以靈活選擇網路模組、共識模組、存儲模組、帳本模組、智能合約等核心功能模組創建NULS鏈網中新的區塊鏈，也可以通過很少的編程工作通過智能合約來定義自己的業務邏輯。