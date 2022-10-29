NTP项目通过NFT内容追踪系统、数字内容移动路径管理与执行控制系统、相互验证根追踪系统、NFT联系人/数据采集系统，为NFT存储和移动提供高安全性服务。 用户还可以在 NTP 市场中享受更安全的 NFT 文化，这种文化受到 NTP 项目提供的严密安全系统的保护。