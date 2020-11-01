Nsure是一個開放金融保險平臺。該專案借鑒了倫敦勞合社的理念，提供一個交易保險風險市場，保費由動態定價模型決定。實現資本挖掘，以確保在任何時間點支持風險所需的資本。採用3個階段的人群投票機制，以確保每一筆索賠都得到專業處理。