NEOPIN旨在成爲一個 "開放的區塊鏈平臺"，結合各種區塊鏈相關服務，如加密資產錢包、遊戲、P2E、S2E和NFT。不同的硬幣可以被發行，而用戶可以在NEOPIN上交換或投資硬幣，甚至發行NFT都在一個地方。NEOPIN代幣（NPT）是一種基於Klaytn網絡的代幣，作爲NEOPIN項目的治理代幣。