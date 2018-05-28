NKN是區塊鏈技術驅動的一種開放、去中心化和社區共建共用的新型網路基礎設施和生態系統。NKN激勵用戶共用多餘的網路帶寬， 協助設備服務商有效分配網路資源、鼓勵個人及企業部署更多的節點加入網路為其他節點提供數據傳輸服務，從而獲取經濟利益回報。NKN