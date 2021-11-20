Niftify™致力於通過專注於簡單的用戶體驗和強大的NFT愛好者社區(創造者、交易商、玩家、收藏家和希望推動自己的市場的企業) ，成為市場領導者。 Niftify™以以太坊和多邊形區塊鍊為核心，確保透明度、不變性、低交易成本和最大安全性。 Niftify™提供了一個全方位的平台，支持當前所有的NFTs交易，並開發下一代NFT: NFT+。將NFTs從加密轉發的收集器受眾發展為NFTs的現實實用程序發展。在這個世界上，任何人、任何地方都可以出售、購買和交易實物和如NFTs的數字資產。這是一個非常注重真實性的生態系統，有相關的所有權證明框架和智能跟踪。