APENFT基金是以全球知名公鏈以太坊Ethereum及波場TRON底層技術為支持，結合全球最大的分佈式數據存儲系統BitTorrent，開發的致力於將全球頂級藝術品NFT化與區塊鏈化的基金。 APENFT基金於2021年3月29日在新加坡正式註冊成立。