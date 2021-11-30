NFTY是一個跨鏈的Web3身份驗證層，用於訂閱服務、忠誠度獎勵和訪問管理。 NFTY為數字資產提供了可驗證的所有權，作為生態系統貨幣的擁有者，$NFTY持有者受益於NFTs和其他數字資產，通過將它們的使用自動化，作為訪問超域、封閉內容、體驗、社區等的可驗證密鑰。