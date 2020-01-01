Nexo是一个基于区块链的借贷协议，为零售用户提供银行服务（如贷款、借款、交易、信用卡等）。用户可以在Nexo平台上存入他们的加密货币资产，以获得各种好处，如产生利息支付，以及存入贷款的抵押品。NEXO代币用于治理和平台利益，以及接收利息支付。