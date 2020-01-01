Nexa 是一种工作量证明、UTXO Layer-1 区块链，具有原生代币和智能合约，能够针对全球 P2P 使用进行扩展。通过利用硬件进行扩展，Nexa 消除了两个最重要的可扩展性瓶颈：签名和 UTXO 查找。