NESTProtocol是基於以太坊網路開發的去中心化價格預言機網路。它定義並實現了一種全新的在區塊鏈上生成鏈上價格的方案。其採用市場博弈理論，通過礦工雙向報價的方式將鏈下市場的價格同步產生於鏈上，並結合NEST報價挖礦機制，對礦工進行激勵，使其成為一套邏輯閉環的分佈式報價系統，完美的將鏈下價格同步在鏈上生成出來，形成NEST價格預言機。