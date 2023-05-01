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NEMS
NEMS 是以太坊支付代币，用于支持The Nemesis ——一个开放的元宇宙世界。 The Nemesis可通过桌面和移动设备访问。归功于其玩赚模式，在这里玩家可以根据游戏时间赚取收益。此外，创作者可以在VR/AR中构建虚拟世界和游戏体验。 NEMS 代币允许从游戏中赚取的硬币中兑现，以及购买包含在The Nemesis生态系统中的土地、NFT 和其他资产。
概况
币种名称
NEMS
发行时间
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发行价格
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发行总量
500,000,000
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