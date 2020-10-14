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NEAR
NEAR是一個為開放式網路搭建的開發者平臺，這意味著NEAR擁有一整套協議和工具，以幫助開發者搭建「社區驅動」的應用程式。其中的主協議，NEAR協議，是一條區塊鏈。它為NEAR開發者平臺提供了安全性、經濟模型以及激勵機制方面的保障。開放式網路（Open Web）是對現有應用程式和商業模型構建方式的一種模式升級。在現有模式下，創始人建立一個擁有投資者和股東的公司，並向其用戶提供某種產品或服務。不過，隨著時間的推移，滿足用戶真正的需求與公司獲得更多收益之間的矛盾會持續擴大。與此同時，企業試圖減少外部依賴，以規避其供應商倒閉或被競爭對手收購的風險。
概况
币种名称
NEAR
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