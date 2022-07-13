NBLH DAO 以完全去中心化的自治组织取代了传统的公司结构，没有中央管理者，每个人都有共同的目的，通过投票直接联系投资对象并做出决策。作为一个流动的在线社区，没有等级结构，用户可以更透明、更安全地进行投资。