NAOS Finance為DeFi貸款人和中小企業借款人提供便利，讓雙方在區塊鏈上不受權限進行互動，實現了貸款的發放和融資。 NAOS金融公司為貸款人提供穩定的經常性的收入流，同時也將鏈上鍊下結合起來。其目標是將現實世界的資產完全自動化，並通過NAOS Finance將其作為端到端貸款流程的一部分。