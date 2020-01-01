我們構建了一個可持續的 Web3 移動生態系統, 原生代幣 MVL 激勵了參與我們移動平臺（TADA計程車、ONiON電動汽車、Clutch錢包）的使用者，並且在 NFT 和遊戲生態系統中的 MVL 中添加了更多實用程式。