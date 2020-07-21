mStable是一種基於以太坊的穩定幣聚合協議，提供針對穩定幣用戶的一站式解決方案，致力於使穩定幣、借貸、掉期（swap）交易服務更易於使用。mStable治理代幣Meta，用戶可以使用Meta進行質押、提案、投票，還可以收取贖回費、為脫錨資產恢復價值。