Monsterra 是一款在 BNB、Avalanche 和 Terra 网络上运行的免费多链游戏，其灵感来自 Axie Infinity 游戏的宠物世界以及《部落冲突》或《Boom Beach of Supercell》中的游戏玩法。 这款游戏以一个虚构的世界为背景，围绕着农场、地产建设以及与名为 Mongen 的魔法生物和其他土地作战。 Monsterra 的革命性设计结合了免费游戏和免费赚取模式，让数百万游戏爱好者无需事先投资即可享受乐趣并获得高利润流。