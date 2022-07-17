MISBLOC（Medical Information Service with Blockchain）是一个基于区块链技术的医疗服务生态系统。简而言之，MISBLOC 提供了一个可持续的医疗服务生态系统，在连接电信-医疗-金融领域的个人生命日志大数据时代 MyData 时代，利用精选的药物信息与区块链技术相结合。