The mars正在打造一个以红色星球为主题的全球元宇宙游戏平台。玩家几乎可以享受火星殖民地内的所有活动，例如拥有房地产、参加体育运动以及与他人互动。最初供应 50 亿个火星代币 (MRST) 将在以太坊的第 2 层平台 Polygon Chain 上发行，第一年在 metaverse 平台内最多发行 10 亿个。