MiraQle生態系統為粉絲提供了一個透明和公平的系統，使他們能夠參與和從事各種粉絲活動。平台的參與活動有:對專輯製作進行投票，選擇音樂視頻概念，參與社區激勵活動，購買商品(實體和數字)，策劃廣告和營銷，通過每個項目的贊助進行質押，以及NFT拍賣。此外，MiraQle Token (MQL)旨在成為娛樂業和MiraQle生態系統內使用的標準貨幣。