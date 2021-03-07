88MPH 是一個新的固定利息加密借貸協議，允許用戶存入多種加密資產賺取固定利率的利息。存款人可獲得一個代表自己存入資金的 NFT 憑證，還可以將憑證轉讓或者質押借貸。目前支持的挖礦加密代幣有 aUSDC、cUSDC、cUNI、yUSD和 ycrvSBTC。