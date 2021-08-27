Moonriver是基於Kusama的智能合約區塊鏈，提供以太坊開發者熟悉的開發工具和網絡，實現兼容功能。Moonriver是Moonbeam的同行網絡，旨在為激勵實驗提供永久性的測試環境。新上線項目的代碼將優先部署到Moonriver，在其真實的經濟環境下經歷一系列的測試與實驗驗證。當驗證完成並通過測試之後，項目代碼才可正式部署至波卡上的Moonbeam。Moonriver 是開發者友好型區塊鏈，可實現完全兼容EVM、Web3的API兼容以及將Moonriver連接到現有的以太坊網絡的網橋。開發者可藉助Moonbeam，利用現有的以太坊開發者工具和網絡，輕鬆實現跨鏈兼容。開發者只需基於自身開發成果稍作修改，即可輕鬆將現有的Solidity智能合約和DApp前端部署到Moonriver。