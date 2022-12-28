MoonDAO 的使命是分散对太空的访问。 MoonDAO 代表了一种去中心化、国际化、包容性和透明的太空探索方法。 作为 MoonDAO 使命的一部分，我们将把 MoonDAO 成员送往太空及更远的地方，并资助太空研究和对未知领域的进一步人文探索！ 我们的治理代币 MOONEY 用于去中心化社区治理，并赋予其所有者投票权以指导 MoonDAO 做出的决策。 有固定的 MOONEY 供应。