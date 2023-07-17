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MNT
Mantle是一个快速成长的、以DAO为主导的web3生态系统，其目标是大规模采用去中心化和代币治理技术。 Mantle生态系统包括Mantle产品，如Mantle网络、Mantle治理（DAO）和Mantle Treasury。 Mantle代币（$MNT）是该生态系统的统一产品和治理代币。
概况
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MNT
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