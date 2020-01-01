市场
币币交易
HOT
合约交易
热门搜索
热点活动
交易
Mobile
请扫描下载MEXC APP，享受流畅的交易体验
无法下载？
Windows客户端
查看更多
MN Bridge
MNB/USDT
--
--
--
24h 最高价
0.0000000
24h 最低价
0.0000000
24h 成交量 (MNB)
0.00
24h 成交额 (USDT)
0.00
24h 最高价
0.0000000
24h 最低价
0.0000000
24h 成交量 (MNB)
0.00
24h 成交额 (USDT)
0.00
k线
通证信息
Loading..
基础版
TradingView
深度图
MNB
MN Bridge是一个革命性的加密游戏生态系统，它建立在一个桥梁平台上，将web2游戏与不断增长的区块链空间连接起来。通过利用其内部开发的游戏、NFT市场和独特的链外游戏代币（MNP），MN Bridge为游戏开发商、游戏玩家和投资者提供了无缝和高效的游戏体验。此外，MN Bridge还采用了尖端的人工智能（AI）技术，以增强平台的功能，为用户提供个性化的体验。
概况
币种名称
MNB
发行时间
--
相关链接
白皮书
官网
区块查询
发行价格
--
发行总量
1,000,000,000
委托订单
0.0000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
价格(USDT)
(MNB)
(USDT)
0.0000000
≈
$
0.00
最新成交
数量()
价格()
数量
()
时间
币币交易
5X-X 合约交易
币币交易
5X-X 合约交易
Maker
0.00%
/ Taker
0.00%
HOT
买入 MNB
卖出 MNB
限价
市价
划转
可用
--
USDT
买入价
USDT
买入量
MNB
成交额
USDT
买入 MNB
可用
--
MNB
卖出价
USDT
卖出量
MNB
成交额
USDT
卖出 MNB
当前委托
(0)
历史委托
历史成交
当前持仓（0）
当前委托
(0)
历史委托
历史成交
当前持仓（0）
隐藏其他交易对
交易对
时间
类型
方向
全部
买
卖
价格
订单数量
委托金额
完成度
触发条件
全部撤单
全部
限价委托
限价止盈止损
只做Maker
网络稳定
API 文档
API 文档
媒体社群
提交工单
提交工单
在线客服
在线客服
Loading...