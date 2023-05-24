Mintway 是世界上第一个全球 NFT 门户，您可以在其中通过分割数字资产的所有权获得利润并共享有关 NFT 的所有信息，以及可以买卖数字资产所有权的市场。该项目处于开发阶段（和种子轮）。我们发布了 Dapp 游戏、DigToc 并服务了 NFT 启动器。 DigToc 游戏：（https://digtoc.com/），MINTWAY 原型：（http://mintway.net/），NFT 启动器测试版（https://nftvalley.io）和 Airdropper（令牌基础服务。https： //airdropper.net)