Mina是第一个具有简洁区块链的加密货币协议，是一种将区块链数据通过零知识证明压缩到固定字节大小的新型数字货币。当前的加密货币（如比特币和以太坊）存储数百GB的数据，随着时间的流逝，其区块链的大小只会增加。但是，对于Mina，无论使用量增长多少，区块链始终保持相同的大小-约20 KB（几条推文的大小）。这意味着无论执行多少交易，验证区块链仍然很便捷，并且每个人都可以访问，更可以将加密货币无缝地集成到开发人员的应用程序中。