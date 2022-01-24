Metafluence 使影響者能夠在元宇宙中將他們的社交媒體力量和創造力貨幣化。 隨著社交媒體 (SM) 正向元宇宙過渡，我們的願景是在元宇宙中建立一個以影響者為中心的生態系統，讓 SM 影響者可以在透明和激勵性的關係中與他們的觀衆和品牌輕鬆地互動。 我們的使命是通過我們的影響力賺取 Metafluence 平臺，並將 SM 影響者轉變為元宇宙的企業家（Metapreneurs）。 我們針對影響者提供瞭解決方案，自動解決品牌和受眾挑戰，使各個方面都能夠在 Web 3.0 中茁壯成長。