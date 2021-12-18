Metis在其第2層基礎設施中整合了去中心化自治公司（DAC）框架，這是一個與衆不同的因素，使任何開發者、建設者或社區領導人都能輕鬆建立他們的應用程序和社區。它還使人們能夠輕鬆地使用預設的工具來促進他們的發展，合作管理，並享受世界上最大的去中心化金融生態系統的網絡效應，且通常與Ethereum相關，沒有成本和瓶頸。