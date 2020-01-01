Metababy 是一个完整的框架，它使任何人都可以在元宇宙中以任何可以想象的方式使用高度逼真的人类角色。它包括 MetaBaby Creator，这是一款基于云的免费区块链应用程序，可让您几分钟内在元宇宙中创建装配完全的逼真数字人类。